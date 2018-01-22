Depay'ın füzesi, PSG'yi son dakikada vurdu

Ligue 1'de haftanın maçında Lyon evinde konuk ettiği PSG'yi 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı birbirinden güzel gollere sahne oldu. Lyon karşılaşmanın henüz başında 2. dakikada Nabil Fekir'in kullandığı frikik golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Mbappe, Lyon kalecisi Anthony Lopes ile çarpıştı ve yerde kaldı. Çarpışma sonrası Mbappe oyuna devam edemezken sedye ile oyundan çıkartıldı.

İlk yarıda PSG'ye 1-1'lik beraberliği getiren isim ise Kurzawa oldu.

İkinci yarının 57. dakikasında Dani Alves kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada son sözü Depay söyledi ve 90+4'te attığı golle Lyon'a 3 puanı getirdi.

