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Spor

Depay'ın füzesi, PSG'yi son dakikada vurdu

Lyon, kendi evinde PSG'yi 2-1 mağlup etti

22 Ocak 2018 14:41

Ligue 1'de haftanın maçında Lyon evinde konuk ettiği PSG'yi 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı birbirinden güzel gollere sahne oldu. Lyon karşılaşmanın henüz başında 2. dakikada Nabil Fekir'in kullandığı frikik golüyle 1-0 öne geçti. 

Karşılaşmanın 30. dakikasında Mbappe, Lyon kalecisi Anthony Lopes ile çarpıştı ve yerde kaldı. Çarpışma sonrası Mbappe oyuna devam edemezken sedye ile oyundan çıkartıldı. 

İlk yarıda PSG'ye 1-1'lik beraberliği getiren isim ise Kurzawa oldu. 

İkinci yarının 57. dakikasında Dani Alves kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada son sözü Depay söyledi ve 90+4'te attığı golle Lyon'a 3 puanı getirdi.
 

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