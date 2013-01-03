Depardieu: Putin bana pasaport gönderdi

Fransa'da zenginlerden daha fazla vergi almayı amaçlayan "Varlık Vergisi"ni protesto ederek Belçika'ya taşınan aktör Gerard Depardieu, Putin'in kendisine bir Rus pasaportu gönderdiğini söyledi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, 64 yaşındaki ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, Rusya'dan vatandaşlık teklifi aldı. Gazete, Depardieu'nun, "Yakın arkadaşım Putin bana bir pasaport gönderdi" açıklamasına yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in, Gerard Depardieu'ye Rus vatandaşlığı verilmesini öngören kararnameyi imzaladığı da belirtildi.

Depardieu, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin önemli seçim vaatleri arasında yer alan ve zenginlerden daha fazla vergi almayı amaçlayan ''Varlık Vergisi"ni protesto etmek amacıyla Fransız vatandaşlığından çıkacağını açıklamıştı.

Belçika vatandaşlığına geçmeyi planladığını dile getiren 64 yaşındaki aktör Depardieu, yaşamını Rusya'da da sürdürebileceğini söylemişti.

Putin de, ''yakın arkadaşı'' olarak nitelendirdiği Fransız aktör Gerard Depardieu için, ''Eğer Gerard Rusya'da daimi oturma izni ya da pasaport istiyorsa bu işi oldu bilsin'' demişti.

Çeçenya Devlet Başkanı Ramzan Kadirov da, Fransız aktör Depardieu'ya oturma izni verebileceklerini açıklamıştı.