-DEPARDIEU İLE BINOCHE'NİN SÖZ DÜELLOSU LONDRA (A.A) - 02.09.2010 - Fransız sinemasının iki ünlü oyuncusu, Gerard Depardieu ile Juliette Binoche arasında şiddetli bir söz düellosu patlak verdi. Juliette Binoche BBC'ye verdiği demeçte, bu yaz Depardieu'nün kendisine niye bu kadar şiddetli saldırdığını anlamadığını belirtti. Binoche, "Herkesi sevmeye veya kişilerin yeteneğini beğenmeye mecbur değilsiniz, ama Depardieu'nün sözlerinin niye bu kadar sert olduğunu anlayamıyorum" dedi. Ağustos ayında Avusturya gazetesi "Profil"'e verdiği demeçte Depardieu, Binoche'un oyunculuk yeteneğini yerden yere vurmuş ve kadın oyuncu olarak, diğer Fransız oyuncular Isabelle Adjani ve Fanny Ardant'ı Binoche'a tercih ettiğini belirtmişti. Depardieu yaptığı açıklamada, "(Binoche) neden yıllardır beğeniliyor, anlamıyorum" demişti. Cuma günü vizyona girecek olan ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiarostami'nin "Certified Copy" filminin tanıtımı için İngiltere'de bulunan Binoche, Depardieu'nün kendisini herhalde Kiarostami'nin "Certified Copy" filminde gösterdiği başarıdan dolayı kıskandığını söyledi. Binoche, "Certified Copy" filmindeki performansından dolayı 2010 Cannes Film Festivalinin en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı.