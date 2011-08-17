-Depardieu hacetini uçakta yolcuların önünde giderdi PARİS (A.A) - 17.08.2011 - Fransız sinemasının yıldızı 62 yaşındaki Gerard Depardieu, Paris-Dublin seferini yapan uçağın kalkışı sırasında çok sıkışınca idrarını tuvalete gitmeden yolcuların gözüönünde koridora yaptı. Air France-KLM firmasından bir yetkili, Gerard Depardieu'nün dün akşam üzeri Paris-Dublin seferini yapan uçakta idrarını tuvaletlerin dışında yaptığı yönündeki haberleri teyit ettiğini söyledi. Haberi ilk duyuran özel Europe 1 radyosu, ünlü aktörün uçağın kalkışı sırasında ve hostesin tuvalete gitmek için kalkışın sonunu beklemesini istemesinden sonra yolcuların önünde idrarını yaptığını belirtti. Radyoya açıklama yapan bir yolcu, Depardieu'nün tüm yolcular koltuklarındayken ayağa kalkarak "idrarını yapması gerektiği" için bağırdığını, hostesin kendisine 15 dakika beklemesi gerektiğini ve Fransız aktörün de bekleyemeyeceğini söylediğini anlattı. Yolcu, "Ve oraya ayakta yere yapıverdi" dedi. Depardieu'nün çok içtiğinin anlaşıldığını ve hostesin çok şaşkın olduğunu anlatan yolcu, "Yapacak yorum yok, herşey nezaket içinde oldu bitti, diyecek bir şey yok. Bay Depardieu yerine oturdu, biz de uçağın temizlenmesi için havaalanının park alanına döndük" diye konuştu.