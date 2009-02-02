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Politika

DEP, DEHAP, PKK derken AKP'li oldu

DEP'te kurucu üyelik, DEHAP'ta Başkan vekilliği yapan ve PKK'lı suçlaması yapılan Cemil Aydoğan, AKP'den aday oldu.

02 Şubat 2009 02:00

Cemil Aydoğan, DEP'in kurucu üyesi. Ardından DEHAP'ın Başkan vekili oldu. PKK'ya yardım suçundan 16 ay hapis yattı. Şimdi AKP'nin Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı.  Ama öncesinde Hacca gitti...


İHD Mardin Şube Başkanlığı yapan, DEHAP’ta da Genel başkan vekilliğinde bulunan, Mezopotamya Gazeteciler Derneği Başkanı Aydoğan, 1996 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 11 askeri de, DTP’li Akın Birdal ile birlikte teslim almak için Kuzey Irak’daki Zap kampına gitmişti.

Önce Hac sonra AKP

Bu nedenle ve 'PKK propagandası, yardım ve yataklık' suçlamasıyla, 16 ay tutuklu kaldı. 9 yıl süreyle yargılanıp beraat etti. Aydoğan bu dava nedeniyle AİHM’de açtığı davayı kazanıp, 8 bin Euro da tazminat kazandı.

Aydoğan, Almanya Kiliseler Birliği ile Uluslararası Af Örgütü’nün 32 ayrı konferansına da katıldı. DEP ve DEHAP deneyiminin ardından geçen yıl hacca gitti. Dönüşte de ‘’ Arafat Dağı’nda bütün insanlığa dua ederken kendim için de AK Parti’den belediye başkanlığı adaylığı istedim” dedi.

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