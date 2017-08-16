Denys Boyko'dan Şenol Güneş'e sitem: Önyargılarını kıramıyorum

Süper Lig ekibi Beşiktaş'a 2015-16 sezonunda transfer olan ve siyah-beyazlı formayla yalnızca 5 resmi maça çıkan Denys Boyko, teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine karşı önyargılı davrandığını ileri sürerek, deneyimli teknik adamın bu tavrını aşamadığını dile getirdi.

Geçen sezonu Malaga’da kiralık olarak geçirdikten sonra yeniden Beşiktaş’a dönen Ukraynalı kaleci Denys Boyko, forma şansı bulamadığı için mutsuz.

Sabah’tan Fatih Doğan’a konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, çok iyi çalıştığını ancak forma alamadığını söyledi.

Kendisine karşı ciddi bir önyargının olduğunu belirten Boyko, "İdmanlarım çok iyi. Kimseyle bir sorunum yok. Ancak Şenol Güneş’i aşamıyorum, önyargılarını kıramıyorum. Burada iki yabancı kaleciye kısıtlama var. İyi bir teklif gelirse onu değerlendireceğim. Benim için zaman daralıyor. Durumumdan hoşnut değilim, çünkü oynamak istiyorum. Yeteneklerimi ve kalitemi göstermek istiyorum” diye konuştu.