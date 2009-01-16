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Spor

Denver uzatmada güldü

NBA'de Denver Nuggets, Batı Konferansı takımlarından Phoenix Suns'ı uzatma sonunda 119-113'lük skorla mağlup etti.

16 Ocak 2009 02:00


NBA'de Denver Nuggets, Batı Konferansı takımlarından Phoenix Suns'ı uzatma sonunda 119-113'lük skorla mağlup etti.

Kuzeybatı Grubu lideri Denver Nuggets, son 3 maçını kazanan Phoenix Suns'ı evi Pepsi Center'da ağırladı.

Tecrübeli oyun kurucu Chauncey Billups'ın 26 sayı – 8 asist – 3 ribaunt – 3 top çalmayla oynadığı karşılaşmayı Nuggets, uzatma sonunda 119-113'lük skorla kazandı.

Tecrübeli pivot Shaquille O'Neal'ın forma giymediği karşılaşmaya 7-0'lık seriyle hızlı başlayan ev sahibi Denver Nuggets, Jason Richardson ve Amare Stoudemire'ın sayılarına engel olamayınca ilk 4.5 dakikayı 12-11 geride geçti. Louis Amundson ve Grant Hill'in de skora katkı yapmasıyla birlikte farkı açan Suns, ilk çeyreği de 35-26 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Amare Stoudemire'ın basketleriyle giren Suns, ev sahibi takımın farkı azaltmasına izin vermedi ve ilk 6 dakikayı 49-38 önde geçti. Kenyon Martin ve Nene'nin pota altından ürettiği sayılarla farkı tek hanelere indiren Nuggets, soyunma odasına 62-56 geride gitti.

İkinci yarıya 9-0'lık giren Nuggets, skoru 65-62'ye getirerek öne geçti. J.R. Smith'in sayılarıyla farkı 8 sayıya kadar çıkartan Nuggets'a Steve Nash ve Grant Hill ile cevap veren konuk takım, üçüncü çeyreğin sonunda skora 82-82 eşitlik getirdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Linas Kleiza'nın üst üste kaydettiği 7 sayıyla Nuggets, son 6.5 dakikaya 94-88 üstün girdi. Steve Nash ve Grant Hill'in basketleriyle kontrolü ele geçiren konuk ekip, bitime 1 dakika 50 saniye kala Jason Richardson'ın kaydettiği 3 sayılık basketle 103-100 öne geçti.

Rakibine J.R. Smith'in 3 sayılık basketiyle karşılık vermeyi başaran Nuggets, karşılaşmayı 103-103'lük skorla uzatmaya götürmeyi başardı. Uzatma bölümünde Kenyon Martin'in kaydettiği 6 sayıyla Suns'a üstünlük kuran ev sahibi takım, sahadan 119-113'lük skorla galip ayrıldı.

Nuggets'da tecrübeli oyun kurucu Chauncey Billups 26 sayı – 8 asist – 3 ribaunt – 3 top çalmayla sahanın en skorer ismi olurken, Kenyon Martin 24 sayı – 8 ribaunt – 7 top çalma – 2 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

J.R. Smith 19 sayı – 7 asist – 5 ribaunt – 2 top çalmayla katkı yaparken, kenardan gelen Linas Kleiza 18 sayı – 4 ribaunt – 3 asistle, Nene Hilario da 17 sayı – 14 ribaunt – 2 top çalmayla oynadı.

Konuk ekipte Grant Hill'ın 25 sayı – 8 ribauntu ile Steve Nash'in 20 sayı – 14 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmazken, Amare Stoudemire da 21 sayı – 8 ribaunt – 3 asist – 3 top çalma üretti.

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