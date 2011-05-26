-DENKTAŞ'TA AKCİĞER ENFEKSİYONU BAŞLADI LEFKOŞA (A.A) - 26.05.2011 - Kalpteki ritm bozukluğuna bağlı olarak beynine giden damarlardan birinde tıkanıklık sonucu sol tarafında kısmi felç geçiren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, akciğerlerinde enfeksiyon başladığı belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Rauf Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili, doktorlar basına bilgi verdi. Hastane Başhekim Yardımcısı, beyin cerrahı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, şunları kaydetti: ''Akciğer enfeksiyonu bu tip beyin hadiselerinde yatan hastalarda beklenen, olabilecek önemli bir komplikasyon. Bir çok hastada çok sık karşılaştığımız bir komplikasyon. Onun olmamasını çok isteriz. Önemli bir komplikasyondur. Ancak daha başlarken fark edilip tedaviye başlanması nediyle şansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi cevap verir.'' Kaptanoğlu, Rauf Denktaş'ın bugün nörolojik olarak stabil olduğunu, çekilen beyin tomografisinde lezyonun artmadığı, yeni bir kanama olmadığı ve cerrahi müdahale gerekmediğinin de tespit edildiğini belirtti. Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş da ''dua edip bekleme devam edeceğiz. Açıkçası, düne göre çok daha olumlu haberler vermek isterdik, o noktada değiliz. Ama ümitle ve ekibin anında müdahaleleri ile o ümidi taşımaya devam ediyoruz'' dedi. Bu arada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, sabah saatlerinde, Denktaş'ı ziyaret etti.