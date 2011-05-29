Denktaş'ın sağlık durumunda değişiklik yok

T24 - Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunda değişiklik olmadığı bildirildi.





Rauf Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın verdiği bilgiye göre, Rauf Denktaş'ın sağlık durumunda dünden itibaren bir değişiklik olmadı.





Denktaş'ın sağlık durumunun, önceki güne göre dün daha iyi olduğunu ve bugün doktorların incelemelerinin ardından durum değerlendirmesi yapılacağını belirten Serdar Denktaş, doktorların gün içinde kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.





Doktorlar, dün düzenlediklerin son basın toplantısında, Rauf Denktaş'ı solunum cihazından ayırmak için, ''hızlı giden iyileşmenin yavaşlaması'' nedeniyle uygun zamanı beklediklerini açıklamıştı.





Kalpteki ritim bozukluğuna bağlı olarak beynine giden damarlardan birinde tıkanıklık sonucu sol tarafı felç olan KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, 24 Mayıs'tan bu yana YDÜ Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi sürüyor.





