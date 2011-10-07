Denktaş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

T24 - KKTC'nin 1.Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu, uyku halinin azaldığı açıklandı.



Denktaş'ın tedavisinin sürdüğü, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi doktorları, düzenledikleri basın toplantısında Denktaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Başhekim Dr. Sevim Erkmen, bugün Denktaş'ın YDÜ Hastanesine 2. gelişinin 37. günü olduğunu hatırlatarak, Denktaş'ın şuurunun açık olduğunu ve uykuya meylinin azaldığını belirtti.



Erkmen, Denktaş'ın kısa süre içerisinde taburcu olacağını umduğunu ifade ederek, bir önceki taburcu oluşu sırasında verdiği İngilizce mesaj gibi yeniden bir mesaj iletmesini temenni etti.



Dahiliye Ana Bilim Dalı Başkanı Tümay Sözen de, Denktaş'ın sağlık durumunda gösterdiği ilerlemelerden memnun olduğunu ifade ederek, tüm tahlil sonuçlarının iyiye gittiğini gösterdiğini söyledi.



Sözen, Denktaş'ın 2 gündür, öncesine göre daha uyanık olduğunu ve söylenenlere tepki verdiğini, ancak boğazındaki soluma tüpü nedeniyle konuşamadığını belirtti.



Noroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu ise, Denktaş'ın nöroloji açısından iyi ve bilincinin açık olduğunu, uyku eğiliminin olduğunu, ancak uyandırılabildiğini kaydetti.



Denktaş'ın sözlü hitaplara cevap verişinin gayet iyi olduğunu söyleyen Özmenoğlu, nörolojik açıdan herhangi bir probleminin olmadığını vurguladı.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen de, geçen haftanın, Denktaş rahat hareket edemediği için yorucu geçtiğini belirterek, asıl problemin solunum kaslarının gerektiği gibi çalışmaması nedeniyle yeterince soluyamaması olduğunu söyledi.



Birkaç gündür stratejilerini değiştiklerini ve hareket etmesi için zorladıklarını ve iyi cevap aldıklarını anlatan Rasmussen, Denktaş'ın boğazındaki tüp nedeniyle konuşamadığını, ancak kendisini anlatmanın bir yolunu bulduğunu aktardı.



Rasmussen, Denktaş'ın en kısa sürede evine gidebilmesini temenni ederek, ''Biz dikkatlice ümitliyiz. Ancak sürprizler olabileceğinin de bilincindeyiz'' dedi.



Başhekim Yardımcısı Beyin Cerrahı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu da, Denktaş'ın yattığı zamandan beri geçirdiği zor zamanlar olduğunu ve ekip olarak hep başında bulunduklarını belirtti.



Sonrasında beliren yorgunluk halinin yoğun bakımda yatan hastaların pek çoğunda görülebilir bir durum olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, birkaç gündür solunum kaslarının güçleniyor olmasının kendileri açısından çok sevindirici olduğunu kaydetti.



Kaptanoğlu, önlerine başka bir aksilik çıkmazsa Denktaş'ı taburcu edebilmeyi umduklarını sözlerine ekledi.







