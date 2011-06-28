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Dünya

DENKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU İYİ LEFKOŞA (A.A)

28 Haziran 2011 18:05

-DENKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU İYİ LEFKOŞA (A.A) - 28.06.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. 24 Mayıs'ta rahatsızlık geçiren ve kalbindeki ritim bozukluğundan kaynaklanan emboli nedeniyle beyindeki damarlarda tıkanıklık yaşayan, sol tarafında kısmi felç geçiren Rauf Denktaş'ın Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ndeki tedavisi bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Hastane Müdürü Ahmet Savaşan'ın verdiği bilgiye göre, nörolojik, dahili ve kardiyolojik açıdan herhangi bir problemi görülmeyen Denktaş’a, yoğunlaştırılmış fizik tedavi uygulanıyor. Savaşan, doktor heyetinden aldığı bilgiye göre, Denktaş’ın sağlık durumunun daha da iyiye gittiğini ifade ederek, basında yer alan son fotoğraflarında da görülen ve beslenmesi için kullanılan sondanın çekildiğini, pazar gününden beri normal beslenmeye geçtiğini söyledi. Savaşan, morali yerinde olan Denktaş’ın, gazeteleri okuduğunu, televizyonda haberleri izlediğini ve doktor ve hemşirelere espriler yaptığını da kaydetti.

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