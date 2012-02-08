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Dünya

Denktaş'ın mezarı anıt mezara dönüştürülecek LEFKOŞA (A.A)

08 Şubat 2012 19:06

-Denktaş'ın mezarı anıt mezara dönüştürülecek LEFKOŞA (A.A) - 08.02.2012 - KKTC Bakanlar Kurulu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Lefkoşa Cumhuriyet Parkı'nda bulunan mezarının anıt mezara dönüştürülmesine karar verdi. KKTC Bakanlar Kurulu, bu amaçla İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendirdi. Anıt mezar için yarışma açılacak. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu başkanlığında, New York Greentree zirvesinin değerlendirildiği toplantının ardından Başbakan İrsen Küçük başkanlığında rutin toplantısını yapan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar, Bakanlar Kurulu Sözcüsü, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıklandı. Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu'nun Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın defin yeriyle ilgili geçen süreci de ele aldığını aktardı. Bu kapsamda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarının anıt mezar haline dönüştürülmesi için çalışma yapılmasına karar verildiğini açıklayan Çavuşoğlu, bu çalışmanın kurul tarafından yetkilendirilen İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütüleceğini bildirdi. Bu görevin en iyi şekilde yerine getirilerek Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'a yakışır bir anıt mezar yapılması için en kısa sürede ne gerekiyorsa yapılacağını vurgulayan Çavuşoğlu, anıt mezar için yarışma açılacağını ve seçilen projenin hayata geçirileceğini söyledi.

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