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Denktaş tedaviye yanıt verdi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren KKTC'nin...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunda, ''düne göre küçük de olsa iyiye doğru bir gidişat olduğu ve tedaviye yanıt verdiği'' belirtildi.

YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan'ın verdiği bilgiye göre, Yoğun Bakım Destek Ünitesi'nde tedavisi süren Denktaş, doktorların sözlü uyarılarına olumlu cevaplar verebiliyor.

Savaşan, Denktaş'ın bilincinin açık olduğunu, ancak uykulu halinin ve kritik durumunun devam ettiğini kaydetti.



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