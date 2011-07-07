Denktaş taburcu oldu!

T24 - Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir aydan fazla süredir hastanede olan KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı taburcu edildi.
24 Mayıs’ta beyin kanaması geçirerek kısmi felç olan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın büyük bölümü yoğun bakımda geçen 1 ayı aşkın tedavisi sona erdi.
Yorgun ancak moralinin ve bilincinin çok iyi olduğu gözlemlenene Denktaş, sol tarafındaki felç durumu devam ettiğinden açıklamaları tekerlekli sandalyede yaptı.
Denktaş, tedavisi sırasında iki kez solunumunun durduğunu ve ölümün eşiğine geldiğini söyledi. Konuşmasında espriler yapan Denktaş “Azrail o günlerde burada dolaşmış ama bizi ağır buldu sanırım, o kadar yolu tek başına nasıl taşıyacağım diyerek terk edip gitti” dedi.
Denktaş boğazına takılan solunum tüpünün neden olduğu tahribattan ötürü farklı bir ses tonuyla konuşması dikkat çekti. Sol taraftaki felç nedeniyle konuşmasında zorluk yaşadığı da fark edildi.
DOKTORLARA VE BASINA TEŞEKKÜR
Denktaş Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yetkililerine gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti. KKTC’de dünya standartlarında modern bir hastane bulunmasından övgüyle söz etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurucu rektörü Suat Günsel’e de teşekkür etti. ‘ATATÜRKÇÜLÜĞÜMÜZLE ÖVÜNEBİLİRİZ’
Hastalığını yakından takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden Denktaş, özgür basının KKTC’deki ileri demokrasiyi simgelediğini söyledi. Eski Cumhurbaşkanı “etrafımızdaki komşularımıza baktığımızda demokrasimizle ve Atatürkçülüğümüzle övünebiliriz, bu konularda hiçbir eksiğimiz yoktur kimseden alacağımız ders de yoktur” dedi.
Denktaş, Girne’deki evinde uykuda olduğu sırada ani tansiyon yükselmesine bağlı olarak beyin kanaması geçirmiş, beyne giden ana damarda tıkanıklık neticesinde kısmi felç olmuştu. Tedavisi sırasında solunum yetmezliği de meydana gelmiş ve hayati tehlikesi yüksek olan uzun bir dönem geçirmişti. Rauf Denktaş felç durumunun düzelmesi için Türkiye’de Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi’nde bir süre fizik tedavisi görecek.