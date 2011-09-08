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Dünya

Denktaş, solunum destek ünitesinden çıkarıldı LEFKOŞA (A.A)

08 Eylül 2011 20:02

-Denktaş, solunum destek ünitesinden çıkarıldı LEFKOŞA (A.A) - 08.09.2011 - KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun önceki güne göre daha iyi olduğu, solunum destek ünitesinin çıkarıldığı açıklandı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Hasta ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan'ın verdiği bilgiye göre, yoğun bakımda tedavisi süren Denktaş, doktorlar heyetinin kararı ile bugün solunum destek ünitesinden çıkarıldı. Denktaş'ın sabah saatlerinde ailesiyle görüştüğünü ve moralinin iyi olduğunu aktaran Savaşan, ''herşey yolunda giderse solunum destek ünitesinin tekrar takılmayacağını'' kaydetti.

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