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DENKTAŞ, SOLUNUM DESTEĞİ OLMADAN NEFES ALABİLİYOR LEFKOŞA (AA)

07 Haziran 2011 00:19

-DENKTAŞ, SOLUNUM DESTEĞİ OLMADAN NEFES ALABİLİYOR LEFKOŞA (AA) - 06.06.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi süren KKTC'nin birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, solunum desteği olmadan nefes alabildiği, ancak sol tarafındaki güçsüzlüğün devam ettiği açıklandı. YDÜ Hastanesi doktorları, düzenledikleri basın toplantısında, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri aktardı. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bugün itibariyla şuurunun açık olduğunu, konuşabildiğini ve solunum desteği olmadan nefes alabildiğini söyledi. Kaptanoğlu, Denktaş'ın sol tarafındaki güçsüzlük için tedaviye ihtiyacı olduğunu, kalp açısından da altı gündür bir problem yaşanmadığını belirtti. Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu de Denktaş'ın, gayet iyi konuşabildiğini, espiriler yapabildiğini ve koltukta oturabilir halde olduğunu söyledi. Özmenoğlu, nörolojik açıdan çok daha iyi bir noktada olduklarını, ancak sol tarafındaki güçsüzlüğün devam ettiğini kaydetti. Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Altan Şahin de Denktaş'ın yoğun bakım tedavisi almadığını, kendisini enfeksiyondan korumak için yoğun bakım ortamında tutulduğunu dile getirdi. Şahin, ''Gayet iyi, bizim açımızdan hasta artık stabl durumda'' dedi. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen ise Denktaş'ın göğsünde tedavi gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Rasmussen, Rauf Denktaş'ın uyku apnesi sorununun olduğunu belirterek, tedavisine başladıklarını kaydetti. Rasmussen, uyku apnesi sorununun hastaneye getirilmeden önce de var olduğunu ifade ederek, tedavi edilmediği takdirde rehabilitasyon sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

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