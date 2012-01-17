-Denktaş için cenaze namazı kılındı LEFKOŞA (A.A) - 17.01.2012 - KKTC'nin cuma günü vefat eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için Selimiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törenin ardından top arabasına konulan Denktaş'ın naaşı, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Selimiye Camisi'ne getirildi. Camiye kadar olan güzergah boyunca vatandaşlar zaman zaman alkışlarla Denktaş'ı son yolculuğuna uğurladı. Türkiye'den cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu devlet erkanı da camiye top arabasının arkasında yürüyerek geldi. Caminin Rum kesimine çok yakın mesafede olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı ve bazı sokaklara girilmesine izin verilmedi. Denktaş'ın naaşı cami avlusuna getirilerek hazırlanan bölüme konuldu. Öğle namazı kılınırken Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş ve oğlu Serdar Denktaş bir süre tabuta sarıldılar. Öğle namazının ardından Denktaş için cenaze namazı kılındı. Namaza, ailesi, yakınları, Türkiye ile KKTC devlet erkanının yanı sıra siyasi parti genel başkanları, eski siyasetçiler, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. -Binlerce kişi uğurluyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı son yolculuğuna binlere kişi uğurluyor. Denktaş'ın tarihi cenaze törenine katılmak için binlerce vatandaş, cenaze namazının kılındığı Selimiye Meydanı ile Sarayönü, İnönü Caddesi ve Girne Kapısı önünde meydanları doldurdu. Denktaş'ın naaşı, Cumhurbaşkanlığı'ndan götürüldüğü Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Cumhuriyet Parkı'na götürülüyor. Denktaş'ın Türk ve KKTC bayraklarına sarılı naaşı, Selimiye Camii'inden Girne Kapısı'na askerlerin çektiği top arabası ile taşınıyor. Yol boyunca ve özellikle Sarayönü Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, Denktaş'a son görevlerini yerine getirebilmek için cenaze arabasının geçişini bekledi. Zaman zaman alkış tutan kalabalık, ellerindeki kameralarla da anı görüntülemeye çalıştı. Selimiye Cami ve etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, cami avlusuna sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verildi. Binlerce vatandaş cami etrafında toplandı. Töreni Türk basının yanı sıra, Kıbrıs Rum kesiminden gelen Rum gazeteciler de takip etti. Tören nedeniyle Lefkoşa Surlariçi bölgesi trafiğe kapatıldı. Lefkoşa'da, yas nedeniyle kapatılan işyerlerine ve caddelere, üzerinde ''unutmayacağız'' yazılı Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın posterleri ile Türk ve KKTC bayrakları asıldı. Denktaş için ''Tüm Türk Ulusunun ve Halkımızın Başı Sağolsun. Sizi Asla Unutmayacağız'' ve ''Seni ve Cumhuriyeti Sonsuza Dek Yaşatacağız'' yazılı pankartlar açan, ellerinde Türk ve KKTC bayrakları ve Denktaş posterleriyle çoluk çocuk, genç yaşlı meydanda toplanan vatandaşlara, Lefkoşa Türk Belediyesi de Girne Kapısı'nda kurduğu çorba çeşmesiyle soğuk havada ikramda bulunuyor. -''Şehit abime, babama dedeme selam söyle başka başkanım''- Denktaş'ın naaşının Selimiye Camii'ne götürüldüğü yol üzerinde duvara, üzerinde ''Şehit abime, babama, dedeme selam söyle başkanım'' ve ''Sevemez hiç kimse seni benim sevdiğim kadar'' yazılı dövizler dikkati çekti. Yol boyunca Denktaş'ın naaşı üzerine zaman zaman karanfil de atıldı Denktaş'ın naaşı, TMT Anıtı'nın da bulunduğu Cumhuriyet Parkı'nda defnedilecek.