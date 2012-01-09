-Denktaş, hastaneye kaldırıldı LEFKOŞA (A.A) - 09.01.2012 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, bu gece Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan, Denktaş'ın ''vücudunda su kaybı'' olduğunu ve ailenin isteği üzerine, kontrolden geçirilmek üzere saat 23.50 dolaylarında hastaneye getirildiğini söyledi. Savaşan, Denktaş'a tetkikler yapıldığını; göğüs hastalıkları, radyoloji, nöroloji, dahiliye ana bilim dalı başkanlarının hastanede olduğunu ve Denktaş'a gerekli tetkikleri yaptığını, sonuçların ardından tedavisine başlanacağını kaydetti. Savaşan, ayrıntılı bilginin sabah verilebileceğini belirtti. 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 29 Ekim'de hastaneden taburcu edildikten sonra ilk kez 15 Aralık'ta evinden dışarı çıkmıştı. Havanın da güzel olmasından yararlanarak ilk kez evinden çıkan Denktaş, ''Benim için 'ölüyor' dediler, dışarı çıktım'' demişti. Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü. Rauf Denktaş'ın tedavisine Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) devam edilmişti. Beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin boşaltılması için 25 Ağustos'ta ameliyat edilen Denktaş, 30 Ağustos'ta da KKTC'ye YDÜ Hastanesi'ne getirilmişti. Denktaş, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin artması nedeniyle 5 Eylül'de YDÜ Hastanesi'nde yeniden ameliyat olmuş, 29 Ekim'de de taburcu edilmişti.