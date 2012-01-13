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Dünya

Denktaş, diyalize bağlandı LEFKOŞA (A.A)

13 Ocak 2012 19:10

-Denktaş, diyalize bağlandı LEFKOŞA (A.A) - 13.01.2012 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yoğun bakım servisinde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş diyalize bağlandı. YDÜ Başhekimi Dr. Sevim Erkmen ve Nöroloi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Denktaş'ın sağlık durumu hakkında basına kısa bilgi verdi. Dr. Erkmen, ''Bugün sabah saat 08.00 itibariyle ağırlaşan organ yetmezliği durumu halen ciddiyetini sürdürüyor. Sabah solunum güçlüğü nedeniyle solunum destek cihazına alınmıştı. Halen uyutuluyor. Dün, ekipteki doktorların verdiği bir kararla böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize alınması planlandı. Şu an o uygulanmak üzere. Durumu kritik, ciddiyetini koruyor'' dedi. Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu da ''Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda diyaliz uygulaması başladı. Yaklaşık 4 saat süreceğini tahmin ediyoruz. Ondan sonra daha detaylı bilgi sunulabilir. Ekip olarak takip ediyoruz'' diye konuştu.

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