Denktaş: Başbakan başvurusunu düzeltecek

Rauf Denktaş, KKTC Başbakanı Soyer’in kendisi hakkında yaptığı Ergenekon başvurusunu düzelteceğini söyledi.



KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türkiye'deki Ergenekon soruşturması çerçevesinde açıklanan ikinci iddianamede "Kıbrıs faaliyetleri" başlığı altında yazılanların "hiçbir kıymeti ve hukuki değeri olmadığını, kendisinin de suçlu değil mağdur olduğunu" söyledi.



Rauf Denktaş, Lefkoşa'daki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, KKTC'de 19 Nisanda yapılacak seçim öncesi Ergenekon soruşturması konusunda başsavcılığa yapılan başvurunun "maksatlı olduğunu" ifade etti.



Denktaş, Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in, kendisi ve eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu hakkında başsavcılığa dün yaptığı inceleme başvurusunu düzelteceğini açıkladı.



Denktaş, "Söz konusu belgenin Ergenekon ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ben o raporda suçlu değil mağdurum, suçlamalar maksatlıdır" dedi.



Belgenin geçerli olmadığını ve kamuoyuna "Denktaş Ergenekoncudur" görüşünü yaymanın, genel seçime kısa bir süre kala maksatlı yapıldığını ifade eden Denktaş, KKTC'yi ve egemenliğini savunduğu için suçlamalara maruz kaldığını söyledi.



"Kıbrıs'ı Türkiye'nin AB'ye girmesine engel görenlerin kendilerini susturmak için Ergenekon suçlamalarını Kıbrıs'a da yayma yolunda hareketlendiğini" ifade eden Rauf Denktaş, Ergenekon soruşturmasında 2. iddianame olarak açıklanan belgenin hukuki değeri olmadığını savundu.



Denktaş, Türkiye'deki Ergenekon soruşturması çerçevesinde KKTC'de de soruşturmaya gidilebilmesi için iki ülke arasında 1987'de imzalanan sözleşmeye uygun olarak hükümetler tarafından resmi girişim yapılması gerektiğini vurguladı.



Başbakan Soyer'in dün başsavcılığa yaptığı başvurunun Ergenekon soruşturmasıyla ilgisi olmadığını da savunan Denktaş, "Burada yürütülen bir şey yok ve olamaz" dedi.



‘Ben Eroğlu’nu suçladım’



Soyer'in başsavcılığa başvurusunun yanlış açıklandığını, kendisinin de suçlandığı anlamı çıktığını, ancak kendisinin mağdur olduğunu ifade eden Denktaş, bu sabah Başbakan Soyer'le telefonda görüştüğünü ve onun da bu yanlışlığı kabul ettiğini bildirdi.



Denktaş, Soyer'in, "Suçlu olan siz değilsiniz, benim suçladığım Derviş Eroğlu'dur. Başvuruyu düzelteceğim" dediğini aktardı.



Denktaş, "Açıklanan belgenin Ergenekon'la ilgisi olmadığını, şahsıyla ilgili bir suçlama yer almadığını, dönemin hükümeti ANAP'ın UBP'yi desteklediğini zaten bildiklerini, ancak belgede yer alan ifadelerle bazı olaylarda dolaplar döndüğünü de anladıklarını" söyledi.



Rauf Denktaş, belgede "örgütün başına getirilmesinin" yer aldığını, ancak kendisinin bunlardan haberi olmadığını kaydetti.



Seçime on gün kala "Denktaş başsavcılığa verildi" diye açıklama yapmanın maksatlı olduğunu ifade eden Denktaş, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda çelişkili davrandığını iddia etti.



Denktaş, Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinde "Kıbrıs faaliyetleri" başlığı altında yer alan bölümü "kimin yazdığı belli olmayan ama mantık ve Türkçe'den yoksun bir belge" diye niteledi.



Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la dün görüştüğünü ve üzüntülerini ilettiğini belirten Denktaş, Talat'ın bu sabah kendisini ziyaret ederek, "Senin aleyhine bir şey yok, mağdursun" diyerek "gönlünü aldığını" da söyledi.



"Bir hukukçu, 60 yılını Kıbrıs Türk halkına feda etmiş biri olarak gelişmelerden üzüntü duyduğunu" ifade eden Denktaş, "Üzüntüm kendim için değil, insan hakları içindir. Üzüntüm, insanların siyasi sebeplerle suçlanmasının Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına yakışmamasındandır. Ayıptır, günahtır" dedi.

