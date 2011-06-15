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Yaşam

DENKLİK SINAVI 3 TEMMUZ'DA YENİLENECEK ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 18:07

-DENKLİK SINAVI 3 TEMMUZ'DA YENİLENECEK ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - ÖSYM, 2011-Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) 2. Aşama Sınavında sorulan soruların geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki bazı soruların tekrarı niteliğinde olduğu anlaşıldığından, sınavın yenilenmesine karar verildiğini bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca, 29 Mayıs 2011 tarihinde yapılan ve 572 adayın katıldığı 2011-STS 2. Aşama Sınavında sorulan soruların geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki bazı soruların tekrarı niteliğinde olduğu anlaşıldığından, ÖSYM Yönetim Kurulunca sınavın yenilenmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamaya göre, 2011-STS 2. Aşama Sınavı, 3 Temmuz 2011 Pazar günü Ankara'da yapılacak. Adaylardan yeniden başvuru alınmayacak ve sınav ücreti talep edilmeyecek. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ''TC Kimlik Numarası/Y.U Numarası'' ve ''şifreleri'' ile 24 Haziran 2011 tarihinden itibaren ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinecek. ÖSYM, konu hakkında gerekli incelemenin başlatıldığını da duyurdu.

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