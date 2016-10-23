Denizli’ye ilk charter uçak seferi İran’dan

Denizli’ye ilk charter uçuşu İran’dan yapıldı. İran’dan gelen 295 kişilik turist kafilesi Denizli Çardak Havalimanı’na indi. İran’dan yıl boyunca her 6 günde bir düzenlenecek seferlerle 20 bin İranlı turistin Denizli’de ağırlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Denizli’de özel bir turizm şirketinin girişimleriyle Denizli’ye yurt dışından direkt olarak ilk charter uçuşu gerçekleştirildi. Saat 10.30’da İran’ın başkenti Tahran’dan havalanan Meraj Havayolları’na ait Airbus uçağı 295 kişilik turist kafilesiyle bugünsaat 01.30’da Çardak Havaalanı’na indi. Havalimanının itfaiye araçları iniş yapan uçağı su takı yaparak karşıladı. Uçaktan inan İranlı turistlere, tek tek çiçek verilip, iyi bir tatil geçirmeleri dileğinde bulunuldu.

"Hedef 20 bin turist"

Organizasyonu gerçekleştiren Mersa Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarı, bir ilki gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını, her 6 günde bir seferlerin devam edeceğini, yıl boyu toplam 20 bin turisti Denizli’de ağırlamak istediklerini söyledi. Sarı, şöyle dedi:

"Denizli’ye ilk charter uçuşunu İran’dan gerçekleştirdik. Tahran’dan Denizli’ye 6 günde bir uçuşlarımız başladı. Garanti koltuk sayısı vererek havayolu şirketini ikna ettik. Amacımız Denizli ve Pamukkale’de konaklama süresini uzatmak ve İran ile Denizli arasındaki ticari bağları geliştirmek. Uçuşlar bir yıl boyunca 6 günde bir devam edecek. İlk defa dolu bir turist uçağını Denizli’ye indiriyoruz, hedefimiz bir yıl boyuca 20 bin İranlı turisti Denizli’de ağırlamak."

İran’dan Denizli’ye direk uçuşla ayak basan ilk kafilede yer alan Salime Halili, daha önce birçok kez Türkiye’yi ziyaret ettiğini ancak Denizli’ye ilk kez geldiğini ifade ederek Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi. Kafiledeki Türkmen asıllı turistlerden Abdulgafur Nübeş ise Türkiye’de yaşanan terör olayların kendisini etkilemediğini belirterek, "Siyasi olaylar beni hiç etkilemedi. Neden etkilesin ki. Şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğangibi bir ağabeyimiz var. Aslanlar gibi Türkiye’yi koruyor" diye konuştu.

"İran'ın turizm kültürünü genişletecek"

Tahran’dan Denizli’ye direkt uçuşlarla iki ülke arasındaki bağların kuvvetlenmesini beklediklerini vurgulayan Meraj Havayolları’nın yetkilisi Omid Hasan ise, "Büyük bir kültüre sahip olan İran’dan geliyoruz. İran ve Türk halkı hep birlikte olmuştur, umarım bu uçuşlar iki ülke arasındaki bağları güçlendirir. Türkiye’den de İran’a turist götürmeyi hedefliyoruz. Bu uçuşlar İran’ın turizm kültürünü daha da genişletecektir" diye konuştu.