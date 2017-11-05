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Spor

Denizlispor'un yüzü Erginer'le güldü

  Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) TFF 1

05 Kasım 2017 17:03

 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'deki Ege derbisinde Altınordu\'yu 10 kişi kalmasına rağmen 2-0 mağlup etmeyi başaran Denizlispor, Teknik Direktör Reha Erginer döneminde çıkışa geçti. Ligde ilk 6 haftada Yusuf Şimşek yönetiminde yalnız 1 puan alıp son sıraya demir atan Horoz, Erginer\'le 5 maçta 10 puan topladı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde iç sahada Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor\'u 1-0, Altınordu\'yu 2-0 yenerek 3\'te 3 yapan Horoz, Erginer yönetiminde Manisaspor deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü. Denizli, son 5 maçta yalnız deplasmanda BŞB Erzurumspor\'a 4-1 mağlup oldu.

Ligde 11 haftada 11 puana ulaşarak düşme hattıyla bağını koparma yolunda umutlanan Denizlispor\'da  Reha Erginer, iç ve dış saha fark etmeksizin futbolcularının sahaya çıkarak ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergilediklerini belirterek, \"Göreve geldiğimde takım kredisini tüketmişti. Aldığımız iyi sonuçlarla kendimize kredi sağlıyoruz. Bizim için iç ve dış saha ayrımı yok. Takımla birlikte çıktığımız 5 maç değerlendirildiğinde 10 puan topladık. Bu, sezon başı şampiyonluk hedefleyen takımların belirlediği maç başına 2 puan ortalamasıdır\" diye konuştu.

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