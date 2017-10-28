Denizlispor'un rakibi BŞB Erzurumspor

DENİZLİ, (DHA)
TFF 1. Lig\'de son 3 maçta 7 puan toplayıp düşme hattından kurtulan Denizlispor yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la deplasmanda karşılaşacak.
Erzurum Kazım Karakabekir Stadı\'nda Mert Güzenge\'nin yöneteceği müsabaka saat 13.00\'te başlayacak. Konuk yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı Ömer Alp maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Reha Erginer, zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Son haftalardaki artan perfornamsın Erzurum\'da da süreceğini dile getiren Erginer, \"Erzurumspor\'u yenih tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak istiyoruz\" dedi. Öte yandan Denizlispor\'un genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, U 19 Milli Takımı\'nın 7-13 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2017-2018 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu\'ndaki aday kadrosuna çağrıldı.