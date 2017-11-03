Denizlispor'un rakibi Altınordu



İZMİR, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a 4-1 yenilerek düşme hattına gerileyen Denizlispor, yarın evinde son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı\'nda saat 15.30\'da başlayacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP ve gold tribün 60 TL, B ve D üst kapalı 20 TL, A alt ve B üst kapalı ile maraton 10 TL, kale arkası ve misafir tribünü ise 5 TL olarak belirlendi.

İç sahadaki son 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran ev sahibi Denizlispor, taraftarı önünde bir galibiyete daha imza atmaya çalışacak. Altınordu ise kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Denizlispor\'da cezalı Yasin ve sakat Sankoh forma giyemeyecek. Altınordu da ise cezalı Uğur ve Recep ile tedavileri süren Erce, Berke ve Yusuf Acer kadroda yer almayacak.