Denizlispor'dan Zolan'a ziyaret

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de devre arasına düşme hattında giren Denizlispor\'da eski yabancı futbolculara toplam 3.5 milyon TL ödeme yaparak transfer yasağını kaldıran yönetim, destek arayışına da devam ediyor.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, yeşil-siyahlı kulübün borç yükünden kurtulmasına katkı sağlaması için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan\'ı ziyaret etti. Taner Atilla ve Bülent Ertuğrul, kulüp hakkında bilgi alışverişinde bulundukları Osman Zolan\'dan destek sözü aldı. Ara transfer döneminde Kayserispor\'dan Canberk Aydın\'ı kadrosuna katan Denizlispor, anlaşmaya varılan Atiker Konyaspor\'dan Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze, Osmanlıspor\'dan Hasan Kılıç ve Giresunsporlu Canberk Dilaver\'e de imza attırmak üzere.

Belçikalı William Owusu ve Kongo asıllı Silvere Ganvoula da Denizlispor\'un gündeminde.

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