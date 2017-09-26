T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da Şimşek dönemi bitti

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'nci Lig'de ilk 6 haftada 1 puanla son sıraya demir atan Denizlispor'da yönetim teknik direktör Yusuf Şimşek'le yolları resmen ayırdı

26 Eylül 2017 18:19

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'nci Lig\'de ilk 6 haftada 1 puanla son sıraya demir atan Denizlispor\'da yönetim teknik direktör Yusuf Şimşek\'le yolları resmen ayırdı.
Dünkü Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası kulüpten yapılan açıklamada Şimşek\'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Başkan Mustafa Üstek ve yönetim Şimşek\'e teknik heyette kan değişikliği yapmak istediklerini söylerken, teknik adam da bu karara saygı duyduğunu ifade edince yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, teknik direktör arayışlarına vakit geçirmeden başladı.
Teknik direktör Şimşek, yönetimle olumlu bir görüşme yaptığını söyleyerek, \"Ben Denizlisporluyum. Denizlispor\'u çok seviyorum. Ne zaman çağırsalar ne görev olursa olsun tekrar koşa koşa gelirim. Sakatlıklar art arda geldi, şanssız bir dönem yaşadık. Fakat Denizlispor\'un içinde bazı hainler var. Bu kişileri herkes biliyor ama kimse konuşmuyor. Bunların temizlenmesi lazım, aksi takdirde Denizlispor\'un içinde bulunduğu durumdan kurtulması çok zor. Kulübün düzlüğe çıkmasını çok istiyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Osman Nuri BOYACIDENİZLİ DHA TFFLigDenizlisporYusufDünküBaşkan MustafaYeşilsiyahlılarTeknikDenizlisporluyum DenizlisporNeSakatlıklarFakat DenizlisporBuBunlarınKulübünFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24