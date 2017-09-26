Denizlispor'da Şimşek dönemi bitti

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'nci Lig\'de ilk 6 haftada 1 puanla son sıraya demir atan Denizlispor\'da yönetim teknik direktör Yusuf Şimşek\'le yolları resmen ayırdı.

Dünkü Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası kulüpten yapılan açıklamada Şimşek\'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Başkan Mustafa Üstek ve yönetim Şimşek\'e teknik heyette kan değişikliği yapmak istediklerini söylerken, teknik adam da bu karara saygı duyduğunu ifade edince yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, teknik direktör arayışlarına vakit geçirmeden başladı.

Teknik direktör Şimşek, yönetimle olumlu bir görüşme yaptığını söyleyerek, \"Ben Denizlisporluyum. Denizlispor\'u çok seviyorum. Ne zaman çağırsalar ne görev olursa olsun tekrar koşa koşa gelirim. Sakatlıklar art arda geldi, şanssız bir dönem yaşadık. Fakat Denizlispor\'un içinde bazı hainler var. Bu kişileri herkes biliyor ama kimse konuşmuyor. Bunların temizlenmesi lazım, aksi takdirde Denizlispor\'un içinde bulunduğu durumdan kurtulması çok zor. Kulübün düzlüğe çıkmasını çok istiyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI