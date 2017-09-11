Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- ELAZIĞSPOR\'a evinde 3-2 yenilerek 1 puanla son sıraya çakılıp kalan 1\'inci Lig takımı Denizlispor\'da sabırlar taştı.

Elazığspor mağlubiyetini bardağı taşıran son damla olarak değerlendiren yönetim, kötü gidişi durdurmak için sert önlemler almaya hazırlanırken futbolcularını sert bir dille eleştiren teknik direktör Yusuf Şimşek de izinleri iptal edip, çalışmaları başlattı. Elazığspor yenilgisine ekstra ceza vereceği öğrenilen yönetimin, yarın futbolcularla bir araya gelerek kendilerine çeki düzen vermelerini isteyeceği bildirildi.

Yönetim, futbolcuların ardından teknik direktör Şimşek\'le görüşüp alınan sonuçları masaya yatıracak, kötü gidişin nedenlerini ve çözüm önerilerini konuşacak. Yöneticiler, teknik heyete iki ayrı kamp dönemi geçirilmesine rağmen yaşanan sakatlıkları ve maçların ikinci yarılarında takımdaki fiziksel düşüşün nedenlerini soracak. Bazı futbolcuların sakatlıklarını gerekçe göstererek oynamak istememeleri ya da oyundan alınmalarını talep etmelerinin de cevabı araştırılacak.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Denizlispor\'daki kötü gidişi durdurmak zorunda olduklarını belirterek, \"Yönetim kurulu olarak yarın bir araya gelerek kötü gidişin nedenlerini değerlendireceğiz. Yönetimimiz tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Ancak ligde alınan sonuçlar bizi mutlu etmiyor. Her türlü konuyu masaya yatırıp gerekli tedbirleri alacağız\" dedi.