Denizlispor'da ilk transfer Burak Çalık

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de transfer harekatına başlayan Denizlispor\'un dış transferde ilk olarak Balıkesirspor ile sözleşmesi biten forvet Burak Çalık\'la el sıkıştığı öğrenildi. Sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu kariyerinde daha önce Erzincanspor, Altay, Samsunspor, Adanaspor ve Adana Demirspor formaları da giymişti. Birçok kulübün transfer listesindeki Burak Çalık, kariyerinde şimdiye kadar Süper Lig\'de 14 maçta 2, 1. Lig\'de 218 maçta 57, 2. Lig\'de 20 maçta 7 gol attı. Balıkesir\'de 1. Lig\'de şampiyonluk yaşayan Burak, Altay\'da oynarken Ümit Milli Takım formasını da 6 kez giydi.