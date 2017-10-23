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Spor

Denizlispor'da gözler kupaya çevrildi

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 haftada 7 puan toplayan ve düşme potasından kurtulan Denizlispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi

23 Ekim 2017 16:59

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Adana Demirspor\'u 1-0 yenerek 3 haftada 7 puan toplayan ve düşme potasından kurtulan Denizlispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası\'na çevirdi.
Çarşamba günü Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Reha Erginer\'in ligde forma şansı bulamayan genç futbolcuları sahaya süreceği öğrenildi. Batman Petrolspor maçını kazanmak istediklerini ifade eden Erginer\'in, \"Ligde çıkış yakaladık. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz\" dediği bildirildi.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da Adana Demirspor gibi önemli bir rakibi yenmenin özgüvenini yaşadıklarını söyledi. Kupada da hata yapmayacaklarını kaydeden Ali Fırat, \"Yükselişe geçmeye hasrettik ve sevinmeyi özlemiştik. Artık hepimiz geleceğe güvenle bakıyoruz. Üç haftadır yenilmiyoruz, daha da önemlisi çok gol yemiyoruz. Çıkışımız devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası\'nda gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Ancak bizim için lig daha önemli\" diye konuştu. 

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