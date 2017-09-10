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Spor

Denizlispor'da futbolculara öfke

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- BİRİNCİ Lig'in 4'üncü hafta randevusunda evinde Elazığspor'a 3-2 yenilen Denizlispor'un galibiyet hasreti sürerken teknik direktör Yusuf Şimşek, maçtan sonra futbolcularına ateş püskürdü

10 Eylül 2017 15:12

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- BİRİNCİ Lig\'in 4\'üncü hafta randevusunda evinde Elazığspor\'a 3-2 yenilen Denizlispor\'un galibiyet hasreti sürerken teknik direktör Yusuf Şimşek, maçtan sonra futbolcularına ateş püskürdü.
\"Hiç beklemediğim bir yenilgi aldık. Değil mağlubiyet, beraberlik bile aklımın ucundan geçmiyordu\" diyen Yusuf Şimşek, herkesin giydiği formanın hakkını vermesi gerektiğini belirterek, \"Her zaman söylüyorum. Denizlispor büyük bir camiadır. Değeri, kaybedildiği zaman anlaşılır. Umarım futbolcu kardeşlerim bunun anlamını kavrar. Taraftarlardan özür diliyorum\" diye konuştu.
Kappel, Cenk ve Ziya\'nın sakatlıkları yüzünden karşılaşmada oynayamadığını beliten Yusuf Şimşek, futbolcularından fedakarlık beklediğini vurgularken, \"En küçük bir darbeden sonra, (Ayağım ağrıyor çıkarın. Dizim ağrıyor çıkarın) gibi yakınmalarla karşılaşıyoruz. Artık bunlara izin vermeyeceğim\" ifadesini kullandı.
Her şeye rağmen ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Yusuf Şimşek, 2\'nci yarıda yedikleri gollere rağmen direnç göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

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