Denizlispor'a yeni stat

DENİZLİ, (DHA)

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizlispor\'da uzun süredir gündemde olan yeni stat için yer tespitinin yapıldığını açıkladı.

Zeybekçi, katıldığı bir televizyon programında kentte Eskihisar civarında Pamukkale yolu ile çevre yolunun kesiştiği köşeye 35 bin kişilik \'Horoz Arena\' yapılacağını söyledi. Aynı zamanda Denizli\'nin eski büyükşehir belediye başkanı da olan Bakan Zeybekçi, mevcut Atatürk Stadı\'nın ise Denizli Bahçesi, Millet Bahçesi yapılarak vatandaşlara açılacağını belirtti. Taraftarlar ise sosyal medyada mevcut stadın aynı yerinde yenilenmesini veya şehrin Üçgen Çarşısı gibi daha merkezi bir noktasına butik stat inşa edilmesini talep etti.

DENİZLİSPOR ARAYIŞTA

Spor Toto 1\'inci Lig\'de takımı ligde tutan Fatih Tekke\'yi İstanbulspor\'a kaptıran Denizlispor, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Yeşil-siyahlıların listesinde Hüseyin Kalpar, Abdullah Ercan, Hakan Kutlu, Yücel İldiz gibi isimler var. Yeni teknik direktörün bu hafta içinde belirlenmesi ve transferin başlaması bekleniyor. Denizlispor\'da sözleşmesi biten isimlerden stoper Cenk Güvenç, hayatını Almanya\'da Anka Ehmig\'le birleştirdi. Cenk\'in düğününe yakın arkadaşları ve ailesi katıldı. Yönetim, tecrübeli oyuncu için kutlama mesajı yayınladı.