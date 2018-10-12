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Spor

Denizlispor, Yücel İldiz ile anlaşmaya vardı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getirdi

12 Ekim 2018 20:10

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Osman Özköylü\'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz\'i getirdi.
İstanbul\'da başkan Mustafa Üstek ile bir görüşme yapan tecrübeli hoca Yücel İldiz\'in, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. 65 yaşındaki Yücel İldiz daha önce Eskişehir, Giresunspor, Karabük, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Orduspor ve Samsunspor\'u da çalıştırdı. 
2000-2001 sezonunda Malatyaspor, 2009-2010 sezonunda Karabükspor\'u Süper Lig\'e çıkaran İldiz, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Başkan Mustafa Üstek ise camiaya hayırlı olmasını diledi.

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