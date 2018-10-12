Denizlispor, Yücel İldiz ile anlaşmaya vardı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Osman Özköylü\'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz\'i getirdi.

İstanbul\'da başkan Mustafa Üstek ile bir görüşme yapan tecrübeli hoca Yücel İldiz\'in, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. 65 yaşındaki Yücel İldiz daha önce Eskişehir, Giresunspor, Karabük, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Orduspor ve Samsunspor\'u da çalıştırdı.

2000-2001 sezonunda Malatyaspor, 2009-2010 sezonunda Karabükspor\'u Süper Lig\'e çıkaran İldiz, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Başkan Mustafa Üstek ise camiaya hayırlı olmasını diledi.