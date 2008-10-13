Denizlispor yara sarıyor



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, sakatlıktan yeni çıkan futbolcuların Antalya Cup'ta sergilediği performansın sevindirici olduğunu söyledi.



Uzun süredir sakat olan Emin, İlkay, Engin ve Selahattin'in hızla toparlandığını dile getiren Yalçın, "Henüz hazırlık döneminde başlayan sakatlıklar yüzünden bir türlü ideal tertibimizi sahaya süremedik. Lige verilen bir hafta arada Antalya Cup'ta sakatlıktan çıkan Emin, İlkay, Engin ve Selahattin'i görme fırsatı buldum. Maç ve kondisyon eksikleri var. Ancak hızla toparlanacaklarına inanıyorum" dedi. Ali Yalçın, diğer sakat oyunculardan Fatih Yiğen'in iki, Güray'ın bir ay, Süleyman'ın ise bir hafta sonra antrenmanlara başlayacağını sözlerine ekledi.



Öte yandan hafta sonunda deplasmanda oynayacakları Hacettepe maçını kazanmak istediklerini kaydeden Yalçın şöyle konuştu: "Bizim temel felsefemiz yenemiyorsak yenilmemek. Ankara'dan en az bir puanla döneceğimize inanıyorum. Kendi ayarımızdaki takımlardan biri olan Hacettepe'yi deplasmanda mağlup edersek, yolumuz iyice açılır."



