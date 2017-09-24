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Spor

Denizlispor Ümraniyespor deplasmanında

DENİZLİ, (DHA) TFF 1

24 Eylül 2017 15:54

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de 5 hafta sonunda sadece 1 puan toplayıp dibe demir atan Denizlispor yarın zirve mücadelesi veren Ümraniyespor deplasmanında terleyecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı\'nda Ramazan Keleş\'in yöneteceği müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Cenk ve Kappel maçta görev alamayacak, iyileşen Ziya ise forma giyebilecek.

Yönetimin heüz galibiyetle tanışamayan futbolculara, Ümraniyespor\'u yenmeleri halinde 6\'şar bin TL prim vereceği öğrenilirken, Teknik Direktör Yusuf Şimşek, \"Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda Düzcespor\'u yenip elemek bize moral verdi.  Oyuncularıma neyin yanlış gittiğini anlattım. Bundan sonra puan alıp önümüzdeki maçlara odaklanmak istiyoruz. Amacımız düşme hattından hızla uzaklaşmak\" dedi. 

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