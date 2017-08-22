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Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Şimşek: Tek eksiğimiz gol atmak

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, tek eksiklerinin gol atmak olduğunu söyledi

22 Ağustos 2017 19:21

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Denizlispor\'da teknik direktör Yusuf Şimşek, tek eksiklerinin gol atmak olduğunu söyledi.
Ligde ilk iki maçında puan alamayan Denizlispor\'da İstanbulspor karşısında iyi mücadele ettiklerini, takımın oyunundan memnun olduğunu söyleyen Şimşek, \"Tek eksiğimiz gol atamamak. İki haftadır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Gol atamadık diye bu böyle devam edecek değil. Her antrenmanda golcüleri ayrı çalıştırıyorum\" dedi.
Sahada takımın yaptığı çoğu işten memnun olduğunu kaydeden Şimşek, \"Eskişehir\'de gol sıkıntımızı çözüp Denizli\'ye iyi bir skorla döneceğiz. Henüz puan alamadık. Bir an önce üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Zor maç olacak ama İstanbulspor karşısında oynadığımız futbolu sahaya yansıtırsak sonuç alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.
Sakatlığı süren Cenk antrenmana katılmazken, Veli takımdan ayrı çalıştı. İşadamı Seyfi Başer, Denizlispor\'un deplasman gideri olan 25 bin TL\'yi karşılama sözü verdi.

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