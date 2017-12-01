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Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Erginer: "Rize'den zaferle dönmek istiyoruz"

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilerek düşme hattında kurtulamayan Denizlispor, yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek

01 Aralık 2017 15:53

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son olarak evinde Balıkesirspor Baltok\'a 2-0 yenilerek düşme hattında kurtulamayan Denizlispor, yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor\'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı\'nda saat 13.00\'te başlayacak randevuda Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte cezası sona eren forvet Moritz bu hafta forma giyebilecek. Cezalı Ziya ve Kerem Can kadroda yer alamayacak.
İki haftadır galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor, rakibini dize getirerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Reha Erginer, Rize\'den zaferle dönmek istediklerini belirterek, \"Karşımızda deneyimli oyunculardan kurulu bir takım var ancak oyuncularıma güveniyorum\" dedi. Denizlispor ligde 11 puanla 16\'ncı sırada, teknik direktör İbrahim Üzülmez\'in çalıştırdığı Rizespor ise 22 puanla 4\'üncü basamakta yer alıyor.
 

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