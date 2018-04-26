Denizlispor kazanıp rakiplerini bekleyecek

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de sezonun son 2 haftasına düşme korkusuyla giren Denizlispor\'da bu hafta gözler Gaziantepspor maçında, kulaklar ise rakiplerin alacağı sonuçlarda olacak. Cumartesi günü küme düşmesi aylar önce kesinleşen zayıf rakibini yenerek son haftaya avantajlı girmek isteyen Yeşil-Siyahlı ekip, kendisiyle aynı puanda düşme hattında bulunan Samsunspor\'un deplasmanda Giresunspor\'a, 2 puan üzerindeki Adana Demirspor\'un evinde Altınordu\'ya, Eskişehirspor\'un da Boluspor\'a puan kaybetmesini bekleyecek. Rakipler puan kaybı yaşarsa yeşil-siyahlı ekip sezonun son maçları öncesi büyük moral kazanacak. Denizlispor, geride kalan 3 sezonun 2\'sinde son haftalarda lige tutunmayı başardı.