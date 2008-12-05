Denizlispor-Fenerbahçe: Maçtan Notlar

Turkcell Süper Lig'de yapılan Denizlispor-Fenerbahçe maçında, konuk sarı-lacivertli ekipte, Uğur Boral 18 kişilik kadroda yer almadı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, geçen hafta Beşiktaş derbisinde sahaya çıkardığı 11'de 2 değişikliğe gittiği gözlendi. Sakatlığı bulunduğu öğrenilen Uğur Boral, 18 kişilik maç kadrosunda yer almazken, Deivid de yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Josico ve Vederson ilk 11'de forma şansı buldular.



Karşılaşma öncesi kale arkası tribününde yerlerini alan Fenerbahçeli taraftalar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular.



Denizli Valisi Yavuz Erkmen, maçtan önce Denizlispor kampını ziyaret ederek, kulüp başkanı Ali İpek ve futbolculara başarılar diledi.



Fenerbahçeli taraftarlar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Meclis'te PKK istemiyoruz" biçiminde slogan attılar.



Denizlispor Teknik Direktörü Ümit Kayıhan, müsabaka başlamadan önce Fenerbahçe yedek kulübesine giderek, teknik direktör Luis Aragones'e başarı diledi ve Emre ile selamlaştı.



Aragones, yardımcı hakem Mehmet Şahan Yılmaz'a da başarı diledi.



Müsabaka öncesinde Zafer Katrancı Tesisleri'nde yapılan PAF Ligi maçı golsüz berabere bitti.

