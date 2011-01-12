-DENİZLİSPOR EVİNDE YENİLDİ DENİZLİ (A.A) - 12.01.2011 - Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'nda kendi evinde Gaziantepspor'a 1-0 mağlup oldu. 60. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Emin çalımlarla ceza sahasına girdi, müsait pozisyondaki Ahmet Cebe'ye topu aktardı. Ahmet Cebe'nin sert vuruşunda kaleci Karcemarskas topu iki hamlede kontrol etti. 72. dakikada Levent'in ara pasıyla topla buluşan Ali Helvacı ceza sahasına girerken sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı. 90+3. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Sosa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci çeldi, dönen topu düzeltip sert vuran Şenol topu filelere gönderdi: 0-1. Maç, 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Hüseyin Sabancı xxx, Mehmet Kağan Bingül xxx, Şenol Ersoy xxx Denizlispor: Evren xx, Ahmet Çağıran xx, Koffi xx, Yasin xx, Ahmet Burak xx, Ahmet Cebe xxx, Braga (Dk. 61 Ali Helvacı xx), Levent xxx (Dk. 84 İsmail Konuk?), Emin xx, Serdar xx (DK. 77 İsmail Baydil x), Roberts xx Gaziantepspor: Karcemarskars xx, El Yasa xx, Emre Güngör xxx, Nounkeu xx, Ivan De Souza xxx, Popov xx, Murat Ceylan xx, Orhan x (Dk. 60 Şenol xx), Jorginho xx (Dk. 80 Zurita), Olcan xx, Cesar De Souza x (Dk. 61 İsmael Sosa xx) Sarı kartlar: Dk. 39 Yasin Dk. 68 Ahmet Burak (Denizlispor), Dk. 35 Cesar De Souza, Dk. 45 Nounkeu, Dk. 75 İsmael Sosa, Dk. 83 Emre Güngör (Gaziantepspor) Gol: 90+3 Şenol (Gaziantepspor)