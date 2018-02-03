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Spor

Denizlispor, Eskişehirspor'a karşı

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

03 Şubat 2018 14:46

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor\'a 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, yarın evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor\'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı\'nda saat 15.30\'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları Gold ve VIP tribün 60 TL, kapalı B üst ve D üst 20 TL, kapalı A alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi. Müsabaka beIN Sports Max 1\'den naklen yayınlanacak.
Ligde 17 puanla 16. sırada yer alan Horoz, bir puan ve bir basamak üzerindeki rakibini yenmesi halinde ateş hattından çıkacak. Hafta içinde yeni transferleri Alperen Babacan, Canberk Aydın, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Ismail Aissati, İsmail Haktan, Patrick Eze ve Darko Lazic\'in katılımıyla imza şov yapan yeşil-siyahlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Es-Es\'i taraftarının desteğiyle yenerek kurtuluş meşalesini yakmayı hedefliyor. Teknik Direktör Reha Erginer, galibiyetten başka düşünceleri olmadığını söyledi. 

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