Denizlispor'dan Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki

Cinkaya, penaltılarının verilmediğini söyleyerek hakem yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Cinkaya'nın açıklamaları şöyle:

"Ne yazık ki hakem hatalarına kurban gittik! Her şey göz önünde, verilmeyen penaltı, 7 dakikalık uzatmayı 2 dakika önce bitirdiler! Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi aklımızın ucuna gelmiyordu. Böyle saçmalık olmaz! Burada herkesin emeği, ekmeği var. Emek hırsızı demek istemiyorum ama emeğimizin çalınmasına içimiz el vermiyor. Biz Anadolu kulübüyüz, gelirimiz, giderimiz belli! Yapmayın lütfen, Anadolu kulübüyüz diye hakkımızın yenmesi çok gücümüze gitti. Ayağına basılıyor, VAR'a gidiyor, izliyor, ona rağmen vermiyor. Rodallega kaç dakika yerde yattı ondan önce. Ayıptır, günahtır, biz adalet istiyoruz, hakemlerimizden objektif görüş istiyoruz. Haksızlıktan yana mağduruz. Penaltı verilse belki sonra 4-3 ile galibiyete gideceğiz. Belki 43-44 puanla ligde kalacaksınız, bunlar ince hesaplar. Bu pozisyonu federasyonumuz değerlendirsin. Haksızsak bize ceza versinler, bu açıklamamdan dolayı bana ceza verebilirler. Gerçeği görürlerse de hakeme ceza versinler."