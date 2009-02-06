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Spor

Denizlispor Bakkal'a emanet

Denizlispor'da Ümit Kayıhan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

06 Şubat 2009 02:00


Denizlispor'da Ümit Kayıhan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Turkcell Süper Lig takımlarından Denizlispor, Mesut Bakkal ile anlaştı.

Yeşil siyahlı kulübün bugün saat 13.45'te Mesut Bakkal ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Bakkal, yeşil-siyahlıların bu sezonki üçüncü hocası olacak.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali İpek, tecrübeli çalıştırıcının Denizli'nin havasını teneffüs etmiş, başarılı bir hoca olduğunu, kendisiyle her konuda anlaştıklarını söyledi.

Fortis Türkiye Kupası çeyrek finalinde elenen ve Süper Lig'de de 15 puanla 15. sırada yer alan Denizlispor, teknik direktör Ümit Kayıhan ile yolları ayırmıştı.

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