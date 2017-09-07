Denizlispor, Anıl Taşdemir'le 1 yıllık sözleşme yeniledi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Denizlispor, geçen sezon kadroda yer alan ancak sezon başında anlaşma sağlanamayan Anıl Taşdemir\'le 1 yıllık sözleşme yeniledi. İç transfer görüşmelerinde yönetimle anlaşamayınca bir süre Manisaspor\'la antrenmanlara çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, siyah beyazlı kulüpte transfer yasağı kalkmayınca rotayı tekrar Denizli\'ye çevirdi. Bugün tesislerde Başkan Mustafa Üstek ve yöneticilerle görüşen Anıl, 1 yıllık mukaveleye imza attı.

Öte yandan sağlık ekibi, Eskişehirspor maçından sonra sakatlığı nükseden Kappel\'in tedavisine başladı. Pasaport işlemleri için gittiği İstanbul\'dan bugün kente dönen Hollandalı futbolcuya hazırlık döneminde pubis başlangıcı teşhisi konmuş, uzun bir dinlenme ve tedavi sürecinin ardından iyileşmişti. Ağrıları devam eden Kappel, Elazığspor maçında forma giyemeyecek.

Bu arada teknik direktör Yusuf Şimşek\'in sözleşme yenileyen Anıl Taşdemir\'i kadroya alabileceği belirtildi.

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