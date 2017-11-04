Denizlispor-Altınordu maçından notlar

DENİZLİ, (DHA)- KALECİLER Berke ve Erce\'nin sakat olduğu Altınordu\'da 19 yaşındaki Ali Emre Yanar, bu sezon ilk kez ligde forma giydi. Kariyerinde daha önce geçen sezon 20 Eylül\'deki Eskişehirspor maçında son dakikada Erce\'nin yerine oyuna giren Ali Emre, profesyonel liglerde ilk kez 11\'de kaleyi korudu. Bu sezon daha önce Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki Sultanbeyli Belediyespor maçında görev yapan genç file bekçisi, 51\'inci dakikada üst adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Büyük üzüntü yaşayan Ali, sahayı gözyaşlarıyla terk ederken yerine kaledeki sakatlıklar nedeniyle henüz 2 gün önce profesyonel yapılan 17 yaşındaki Ozan Can Oruç kaleye geçti.

DENİZLİSPOR\'da ilk 11\'de 3 değişiklik vardı. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanını 4-1 kaybederek yeniden düşme hattına gerileyen Denizlispor\'da Taha Can, Veli ve cezalı Yasin\'in yerine Taşkın, Ömer Alp ve Moritz ilk 11\'de forma giydi.

EGE derbisine iyi başlayıp skor üstünlüğünü eline geçiren Denizlispor\'da sol bek Kerem Can\'ın henüz 37\'nci dakikada direkt kırmızı kart görmesi, teknik direktör Reha Erginer\'in oyun planını bozdu. 10 kişi kalan yeşil-siyahlılarda Erginer, 41\'inci dakikada takımına müdahale ederek orta sahadan Anıl\'ı çıkardı, yerine sol kanat Cihan\'ı aldı.

İLK yarıda Denizlispor\'u öne geçiren golü atan Ömer Alp, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ömer, geçen sezon 3 kez ağları sarsmayı başarmıştı.

ESKİŞEHİRSPOR\'la geçen hafta oynanan maçın ilk 11\'inden Erce\'nin sakat, Uğur ve Recep\'in cezalı olduğu Altınordu\'da 4 değişiklik vardı. Bu futbolcuların yanı sıra Murat Uçar da yedek kulübesine çekilirken yerlerine Ali Emre, Erdoğan, Seydi ile Yusuf Arslan ilk 11\'de oynadı.