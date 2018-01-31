T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor, Aissati'yi kadrosuna kattı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, ara transfer döneminin son gününde Giresunspor'dan forvet Mehmet Akyüz'den sonra Balıkesirspor Baltok'un Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yle de sözleşme imzal

31 Ocak 2018 19:11

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, ara transfer döneminin son gününde Giresunspor\'dan forvet Mehmet Akyüz\'den sonra Balıkesirspor Baltok\'un Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati\'yle de sözleşme imzaladı. Balıkesir ekibiyle 60 bin Euro karşılığında sözleşmesini fesheden Aissati, yeşil-siyahlı ekibe katıldı. 29 yaşındaki futbolcu ülkemizde daha önce Antalyaspor ve Alanyaspor\'da da oynarken, bu sezon da Balıkesir\'de 13 maçta görev yaptı. Denizlispor, ara transfer döneminde Kayserispor\'dan Canberk, Manisaspor\'dan İsmail Haktan, Atiker  Konyaspor\'dan Eze, Aytemiz Alanyaspor\'dan Lazic, Osmanlıspor\'dan Hasan ile Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Alperen Babacan\'ın da renklerine bağladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİ DHA TFFLigDenizlisporGiresunsporMehmet AkyüzBalıkesirspor Baltok FasHollandalıAissatiBalıkesirEuroAntalyasporAlanyasporKayserispor Canberk ManisasporHaktan AtikerEze Aytemiz Alanyaspor Lazic Osmanlıspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24