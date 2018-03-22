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Spor

Denizlispor 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da antrenmanlar, verilen 3 günlük iznin ardından yeniden başladı

22 Mart 2018 17:22

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor\'da antrenmanlar, verilen 3 günlük iznin ardından yeniden başladı. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1 Nisan\'da Süper Lig hattındaki Ankaragücü\'nü konuk edecek yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ziya, Eze ve Kerem Can\'ın o tarihe kadar hazır duruma gelmeleri bekleniyor. Sezonun bitimine 6 hafta kala kurtuluş hattının 1 puan gerisinde olan Denizlispor\'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, zorlu Ankaragücü maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.

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