Denizli'nin kehaneti gerçekleşti!

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Beşiktaş arap saçı!

İnönü Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş'la Trabzonspor'un mücadelesini kaleme alan Mert Aydın'ın "Beşiktaş arap saşı!"(10 Nisan 2010) başlıklı analizi şöyle:İnönü'de Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş umduğunu bulamadı. İnönü'de gol sesi çıkmazken iki taraf da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Mustafa Denizli'nin "32'inci haftada lig arap saçı olur" açıklaması bir anlamda gerçeğe dönüştü.Beşiktaş geçen hafta Ankara’dan beraberlikle dönmüştü. Bir anda derbi öncesinde Trabzonspor maçını kritik karşılaşma haline getirmişti bu durum. Fenerbahçe’nin Ankaraspor’dan 3 puan alıyor olması demek bir puan kaybının Beşiktaş’a pahalıya mal olacağı anlamına geliyordu. Trabzonspor ise kupaya konsantreydi ama büyük maçlarda alınacak peş peşe ikinci galibiyeti kovalayacaktı.Maça daha çok golü düşünerek başladı Beşiktaş. Yusuf’la soldan gelmeyi istiyorlardı. 11’de Yusuf, kanadın arkasına gönderdi topu. Bobo ceza alanına girdi. Ortası kaleciden sekti. Geriden gelen Toraman, Egemen’in hamlesiyle istediği gibi vuramadı. 15’te soldan bu kez Holosko geldi. Çaprazdan vuruşu az farkla dışarı gitti.Kıran kırana ve hızlı geçen ilk yarım saatte pozisyonlar peş peşe geliyordu. 21’de Uğur sağdan korneri kullandı. Ön direkte Bobo’nun kafasına çizgide set çeken Serkan’dı. 23’te Trabzonspor ilk kez etkili çıktı. Umut ceza alanına girdiğinde karşısında devleşerek üzerine gelen Rüştü vardı. Türk futbol tarihinin en büyük kalecisi üst üste iki kez Umut’u reddetti. 28’de Alanzinho’nun sağdan kornerine uçarak kafayı vurdu Bursaspor’un eski kaptanı Egemen. Rüştü yine inanılmaz bir refleksle kornere gönderdi topu.Şenol Güneş, Alanzinho’yu içeri doğru yöneltip Umut’un orta sahaya yardımını sağlayınca oyun dengelendi. 38’de Rüştü’nün sakatlanıp çıkması gelecek haftaki derbi için bir endişe yarattı Beşiktaş’ta.54. dakikaya 3 gol pozisyonu sığdırdı Beşiktaş. Önce Bobo sonra Uğur, Onur’a takıldı. Ardından kale önünde mucizevi bir şekilde topa dokundu Toraman. Ama top tıngır mıngır dışarı çıktı. 64’te Trabzonspor savunmasının birbirine çarptırdığı top Ekrem’e geldi. Onun şutunu Onur kornere çeldi. 67’de Trabzonspor soldan geldi. Cale’nin ortasında defans-kaleci derken top Ceyhun’un önüne düştü. Haken kalesine yeni geçiyordu. Vuruş az farkla dışarıya gitti.81’de Beşiktaş savunmasının arkasında topla buluşma şansı buldu Sezer. Ama Hakan ve savunma uzaklaştırdı. 82’de karambolde Egemen, Hakan’a çarptırdı. İyice bastıran konuk takımda 83’te Ceyhun’un frikiği direğe çarparak dışarı gitti.Mustafa Hoca, “32.haftada lig Arap saçına döner” demişti. Onu bilemeyiz ama peş peşe gelen iki puan kaybıyla Arap saçına dönen Beşiktaş oldu. Artık Fenerbahçe derbisi kazanılsa bile Beşiktaş en fazla Bursaspor’un ekmeğine yağ sürebilir.