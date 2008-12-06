Denizlili seçmen İstanbul'da kayıtlı çıktı!

Denizli'de oturan 62 yaşındaki Rabia Önder, seçmen listesine hiç gitmediği İstanbul Beylikdüzü'nde kayıtlı olduğunu görünce şoke oldu. Rabia Önder, ``İstanbul ile hiç bir ilişkim yok. Umarım yanlışlık düzeltilir. Düzeltilmezse İstanbul'a nasıl gidip oy kullanayım'' dedi.



Kentin İnönü Caddesi'nde oturan Rabia ve İsmail Önder çifti, son iki seçimde Denizli'de oy kullandı. Mart ayında yapılacak yerel seçimler için askıyı çıkarılan seçmen listelerine bakan ve adını göremeyen Denizli- Tavas nüfusuna kayıtlı Rabia Önder, internetten Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesine girerek T.C. kimlik numarasıyla kayıtlı olup olmadığını aradı. Rabia Önder, seçmen listesine İstanbul Beylikdüzü'nde kayıtlı ololduğunu görünce şoke oldu. İstanbul'la hiç bir ilişkisinin olmadığını Beylikdüzü'ne ise hiç gitmediğini belirten Rabia Önder, sorunun çözümlenmesi için Denizli Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.



Oturduğu yerin muhtarlığında askıya çıkarılan listede adını göremeyince şaşırdığını belirten Rabia Önder, ``İstanbul'a sadece bir kez bir yakınımın düğününe gitmiştim. Biz yıllardır Denizli'de aynı adreste oturuyoruz. Tüm faturalarımız, elektrik, su, telefon, banka hesaplarımız bu adresten işliyor. Son iki seçimde de bu adrese bağlı olarak oy kullandık. Ancak bu kez oy kullanacağım yerin İstanbul Beylikdüzü olduğunu öğrendik. Gerekli müracaatları yaptık. Umarız düzelir. Düzelmezse İstanbul'a gidip, oy kullanmayacağım. Cezası da ne ise öderim'' dedi.



Rabia Önder'in eşi 66 yaşındaki İsmail Önder de İnönü Caddesi 66/1 Hasev Apartmanı'na 7 yıl önce taşındıklarını ve son iki seçimde oylarını yakındaki Atatürk İlköğretim Okulu'nda kullandıklarını söyledi. İsmail Önder, ``Hayatında Denizli dışında bir yerde yaşamamış, farklı illere sadece gezmeye gitmiş bir kişi nasıl olur da İstanbul'da kayıtlı olur? Bunun altında farklı şeylerin olduğunu düşünmüyor değiliz. Umarım bu yanlışlık düzeltilir'' diye konuştu.







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