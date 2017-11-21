Denizli'deki FETÖ/PDY davasında 2 tahliye

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin abla tabir edilen yapılanmasına yönelik 5\'i tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi.

FETÖ/PDY\'nin Denizli\'deki \'abla\' yapılanmasına yönelik 5\'i tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davaya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock\'u indirmediklerini ve kullanmadıkları, örgütün bankasına emir ve talimatla para yatırmadıklarını, örgüt üyesi olmadıklarını söyledi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 20 dakika ara verdi.

Verilen ara sonrası heyet, ara kararını açıkladı. Kararda tutuklu sanıklar Mehtap Özcan ile Gülnaz Karagönlü adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, duruşma 9 Mart 2018 tarihine ertelendi.