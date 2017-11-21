T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'deki FETÖ/PDY davasında 2 tahliye

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin abla tabir edilen yapılanmasına yönelik 5'i tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi

21 Kasım 2017 22:49

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin abla tabir edilen yapılanmasına yönelik 5\'i tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi.
FETÖ/PDY\'nin Denizli\'deki \'abla\' yapılanmasına yönelik 5\'i tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davaya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock\'u indirmediklerini ve kullanmadıkları, örgütün bankasına emir ve talimatla para yatırmadıklarını, örgüt üyesi olmadıklarını söyledi.  
Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 20 dakika ara verdi. 
Verilen ara sonrası heyet, ara kararını açıkladı. Kararda tutuklu sanıklar Mehtap Özcan ile Gülnaz Karagönlü adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, duruşma 9 Mart 2018 tarihine ertelendi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHADENİZLİFETÖPDY DenizliAğır Ceza MahkemesiDuruşmayaSanıklarKarardaMehtapGülnaz KaragönlüMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24